برلماني: التجمعات سبب أساسي في انتشار الأوبئة

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن احتفالات شم النسيم، مثمنا إياها كواحدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأوضح مشهور في بيان اليوم الأحد، أن ثقافة المصريين في مثل هذا اليوم يكون التجمع والتنزه في الحدائق والمتنزهات، ولكن التجمعات سببا أساسيا في انتشار الوباء، فارتباط المجتمع المصرى ببعض العادات التى تؤدى لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري لا بد أن يدرك حجم الأزمة الكبيرة التي يعيش فيها العالم بسبب هذا الوباء، مؤكدا علي ضرورة التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ومساندة الدولة المصرية في مواجهتها لفيروس كورونا.





وطالب وسائل الإعلام بضرورة تقديم مادة إعلامية مناسبة لتوعية المواطنين خلال تواجدهم فى المنزل وكيفية استغلال الوقت بما يعود بالنفع على الأشخاص وأسرهم.



