Advertisements

كريم أبو زيد بعد طرح "خليك فى البيت": لازم كلنا نعمل كده

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


طرح الفنان كريم أبو زيد أغنية جديدة تحمل عنوان "خليك فى البيت"،وهي من كلمات علاء مناع،ألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود يحيى.


وفي سياق آخر،أعرب كريم أبو زيد في تصريحات خاصة به عن سعادته الكبيرة بردود الافعال التى تلقاها عقب طرح الأغنية، مشيرًا بأن ردود الأفعال فاقت توقعاته لاسيما أنه طرحها فى ظل الظروف التى نعيشها حاليا بسبب انتشار فيروس كورورنا،لافتًا إلى أنه لابد أن نتبع كل الاجراءات الوقائية والالتزام بالمكوث فى المنزل لحين انتهاء هذه الازمة .

ومن ناحية أخرى يتعاون كريم في ألبومه الجديد "فكك من الناس" مع عدد كبير من الشعراء والموزعين منهم محمد جمعة،أحمد عرفان،ناصر جلال،أشرف أبوزيد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم أبو زيد الدرامية مسلسل "ابن أصول،وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد،إخراج محمد بكير،إنتاج سنيرجي،بطولة حمادة هلال،سوزان نجم الدين،آيتن عامر،هبة حسن، محمد نجاتي،رانيا منصور،إيناس كامل،إسلام إبراهيم،عماد رشاد،وفاء سالم،حمزة العيلي،أحمد كرارة.

أخبار تهمك

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

شرط وحيد لعودة الدوري المصري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم