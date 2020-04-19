كريم أبو زيد بعد طرح "خليك فى البيت": لازم كلنا نعمل كده

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طرح الفنان كريم أبو زيد أغنية جديدة تحمل عنوان "خليك فى البيت"،وهي من كلمات علاء مناع،ألحان أحمد البرازيلي، توزيع محمود يحيى.





وفي سياق آخر،أعرب كريم أبو زيد في تصريحات خاصة به عن سعادته الكبيرة بردود الافعال التى تلقاها عقب طرح الأغنية، مشيرًا بأن ردود الأفعال فاقت توقعاته لاسيما أنه طرحها فى ظل الظروف التى نعيشها حاليا بسبب انتشار فيروس كورورنا،لافتًا إلى أنه لابد أن نتبع كل الاجراءات الوقائية والالتزام بالمكوث فى المنزل لحين انتهاء هذه الازمة .



ومن ناحية أخرى يتعاون كريم في ألبومه الجديد "فكك من الناس" مع عدد كبير من الشعراء والموزعين منهم محمد جمعة،أحمد عرفان،ناصر جلال،أشرف أبوزيد.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم أبو زيد الدرامية مسلسل "ابن أصول،وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد،إخراج محمد بكير،إنتاج سنيرجي،بطولة حمادة هلال،سوزان نجم الدين،آيتن عامر،هبة حسن، محمد نجاتي،رانيا منصور،إيناس كامل،إسلام إبراهيم،عماد رشاد،وفاء سالم،حمزة العيلي،أحمد كرارة.