محافظة القاهرة: حملات فجرا لمتابعة منع تجمعات "شم النسيم"

قال اللواء إبراهيم عوض الله، المتحدث باسم محافظة القاهرة: إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بتكثيف الحملات في فترات الحظر لرفع تراكمات القمامة، موضحا أنهم قاموا بإجراء اصطفاف للمعدات.





وأشار "عوض الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم بدأوا رفع تراكمات في منطقة شرق القاهرة، ويتابعون إجراءات غلق الأسواق، فضلا عن تعقيم أكثر من 1000 منشأة يوميا.





وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنهم مستمرون في حملات إزالة التعديات، مؤكدا أن أزمة كورونا لم تعيقهم عن ممارسة عملهم، منوها بأنه سيكون هناك حملات من فجر الإثنين على كل الحدائق والمتنزهات لمنع أي تجمعات في شم النسيم.



