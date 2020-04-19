أرقام مميزة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع الزمالك هذا الموسم؟

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة تشير إلى وصول العديد من العروض للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ولكن رفض نادي الزمالك كل العروض المقدمة إلى مصطفى محمد لضمه في الصيف ومن بينها عرض من نادي بيراميدز.





وأكد مسئولو القلعة البيضاء إلى مصطفى محمد أنه لن يرحل عن صفوف الفريق نهائيا في نهاية الموسم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.





وتألق بلدوزر الزمالك بشكل كبير جدا مع النادي هذا الموسم ليحجز مكان أساسي في تشكيل الأبيض متفوقا على كل المهاجمين في الفريق.





ويتواجد مصطفى محمد في المركز السابع من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.





وقد شارك مصطفى محمد في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



