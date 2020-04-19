Advertisements

أرقام مميزة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع الزمالك هذا الموسم؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:28 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
حسام مجدي
انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة تشير إلى وصول العديد من العروض للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن رفض نادي الزمالك كل العروض المقدمة إلى مصطفى محمد لضمه في الصيف ومن بينها عرض من نادي بيراميدز.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء إلى مصطفى محمد أنه لن يرحل عن صفوف الفريق نهائيا في نهاية الموسم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وتألق بلدوزر الزمالك بشكل كبير جدا مع النادي هذا الموسم ليحجز مكان أساسي في تشكيل الأبيض متفوقا على كل المهاجمين في الفريق.

ويتواجد مصطفى محمد في المركز السابع من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف.

وقد شارك مصطفى محمد في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد رياضة حتى الآن الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ ساعة و 27 دقيقة

زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 11 ساعة

شرط وحيد لعودة الدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 18 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعة و 21 دقيقة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم