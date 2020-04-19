لهذا السبب.. فضل شاكر يوجه رسالة شكر لمتابعيه

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وجه الفنان فضل شاكر رسالة شكر لمتابعيه، بسبب نجاح نجاح أغنيته الجديدة "بتوحشيني"، وذلك مم حسابه الشخصي على موقع " تويتر".



كتب فضل شاكر تغريدة جديدة قال فيها:" شكرًا على دعمكم يا غاليين مع حبي".



وحققت أغنية "بتوحشيني" لفضل شاكر مشاهدات كثيرة حيث وصلت إلى ٥ مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد الرفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة ومكس و ماستر خالد رؤوف وتم التسجيل داخل ستديو صوت الحب.



وتقول كلمات الأغنية



"يعني ايه بحبك يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود، يعني ايه بحبك يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود انتي اجمل حاجة فيا انتي روحي ونور عنيا لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود، لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي كأني بضمك ليا واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية عيونك فيها فرحة لما ببص ليكي بحس ضحكتلي الحياة وروحي بتبقي رايحه. معاكي لو تغيبي وترجعلي ساعة اللوئ مش مصدق أني شايفك قلبي بيكلم شفايفك انتي حب بيجي مرة واحدة في الحياة".