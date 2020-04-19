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روسيا تسجل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في روسيا، خلال اليوم الأخير من 313 إلى 361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 42853 حالة، وفقًا لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا.

 

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما، مشيرة إلى أن تشخيص نحو 43% منها جاء بفضل الفحوص المختبرية، ولم يظهر لدى هؤلاء المرضى أي أعراض إصابة ملحوظة.

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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