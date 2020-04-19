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سعر الذهب اليوم الأحد 19-4-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:14 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم 

شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم الأحد 19-4-2020 استقرار في أسواق الذهب،  في الوقت الذي أغلقت فيه المحلات تعاملاتها أمام المواطنين، وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعات خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة 6 جنيهات للجرام مع هبوط سعر الذهب العالمي اثر عمليات جني للأرباح.


 أسعار الذهب اليوم الأحد 19-4-2020

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21  قيمة 737 جنيهًا.

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24  قيمة 840 جنيهًا.

 حقق سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة635 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوال 5904 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية عالميًا 1690 دولارًا.

سعر الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد الأمال حول إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، ووسط مكاسب الدولار الأمريكي.

وجاء أداء المعدن النفيس وسط توقعات استئناف الاقتصاد الأمريكي وبلوغ فيروس كورونا ذروته، مما دفع المستثمرون نحو الأصول الخطرة مرة أخرى رغم زيادة توقعات شدة الركود العالمي.


ورغم تراجع الذهب إلا إنه يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع حقيقة خفض حاد في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي ووجود نحو 22 مليون أمريكي عاطلون عن العمل.
 

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 1.2 بالمائة وهو ما يعادل 20.40 دولار ليصل إلى 1711.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.3 بالمائة ما يعادل 22.49 دولاراً، مسجلاً 1695.21 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 100.131.

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