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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19-4-2020.. الكانتلوب بـ10جنيهات

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:39 ص
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة الأحد 19-4-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر،  بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب اقبالا كبيرا وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 19-4-2020

سجل سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها

هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.




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