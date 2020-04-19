بتخفيض يصل لـ40% على الياميش.. منافذ الزراعة تستقبل المواطنين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن هناك 30 منفذ تابعين للوزارة يغطون كل محافظات الجمهورية، يوفرون ياميش رمضان للمواطنين، فضلا عن وجود 400 منفذ أاخرين يقدمون كافة المنتجات وليس فقط ياميش رمضان.





وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن هناك حرص من الوزارة على توفير احتياطي استراتيجي من السلع في كل منفذ، يكفي استهلاك المواطنين إلى 6 شهور، موضحا أن منافذ بيع ياميش رمضان مستمرة طوال الشهر الكريم.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن نسبة التخفيضات بمنافذ بيع الوزارة تبدأ من 25 إلى 40% في بعض السلع، مؤكدا أنهم حريصون على إتباع كافة الإجراءات الوقائية في المنافذ حرصا على حماية الزائرين.



