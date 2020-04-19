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قبل عرضه بأيام قليلة.. أحمد صلاح حسني يروج لمسلسل "الفتوة"

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قام الفنان أحمد صلاح حسني بالترويج لمسلسله الجديد "الفتوة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

نشر أحمد صلاح حسني صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "الفتوة"،وعلق على الصورة قائلًا:"موعدنا في رمضان،الفتوة، عزمي أبو شديد،رمضان كريم".


يُشار أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال،مي عمر،أحمد صلاح حسني،أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق،ومن تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني الدرامية مسلسل "ختم النمر"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج،ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد سمير فرج،بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش،ميرهان حسين،عفاف شعيب،إسلام جمال،أمير صلاح الدين.

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