بعد رغبته في العودة للأهلي.. ماذا قدم أحمد حسن "كوكا" في رحلته الاحترافية بأوروبا؟ (أرقام)

أبدي أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني رغبته في إنهاء مشواره الكروي داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أنه أحد أبناء القلعة الحمراء ولا يمكن أن يتأخر عن الإنضمام للفريق حال تلقي عرضًا رسميًا.

وكشف "كوكا" في تصريحات تليفزيونية أنه لا يفكر في العودة لمصر حاليًا، مؤكدًا أن الأمر سيختلف تمامًا إذا تلقي عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، خاصة وأنه يحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد للنادي الأهلاوي والاعتزال داخل جدرانه.





كشف حساب "كوكا" في رحلته الاحترافية





أحمد حسن "كوكا" من مواليد 5 مارس لعام 1993 بدأ مشواره مع كرة القدم ضمن صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي، ولكنه لم يستمر معه طويلًا حيث رحل بشكل مفاجئ عام 2011 متجهًا إلي البرتغال لتحقيق حلمه في خوض تجربة الاحتراف الاوروبي، وانضم لصفوف فريق ريو آفي موسم 2011 / 2012، واستمر معه حتي عام 2015.





خاض "كوكا" خلال مشواره مع فريق ريو آفي البرتغالي 98 مباراة في مختلف البطولات، سجل 32 هدفًا، وصنع 4 أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية (6498 دقيقة)، وحصل على 9 بطاقات صفراء، وبطاقتين باللون الأحمر.





انضم مهاجم الفراعنة إلي نادي سبورتنج براجا البرتغالي موسم 2015 / 2016 ولعب معه 3 مواسم، وخاض معه 108 مباراة بواقع (6906 دقيقة)، سجل 25 هدفًا، وصنع 15 هدفًا، وحصل على 18 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وتمت إعارته لنادي أولمبياكوس اليوناني موسم 2018 / 2019 ويستمر معه حتي الآن.





شارك المهاجم المصري في 40 مباراة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في مختلف البطولات بواقع (2182 دقيقة)، وسجل 19 هدفًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء.





حقق "كوكا" بطولة وحيدة خلال رحلته الإحترافية في أوروبا وهي بطولة كأس البرتغال مع سبورتنج براجا عام 2016.





أرقام "كوكا" مع منتخب مصر





شارك أحمد حسن كوكا مع المنتخبات الوطنية في كافة الفئات السنية، حيث لعب مباراتين مع منتخب تحت 19 عامًا وسجل هدفًا وحيدًا، كما خاض 25 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا وسجل 7 أهداف وحصل معه على بطولة أمم إفريقيا للشباب، بينما خاض 4 مباريات مع المنتخب الأولمبي وسجل هدف وحيد.





أما مع منتخب مصر الأول لعب "كوكا" 25 مباراة منذ إنضمامه للفراعنة للمرة الأولي عام 2013 وحتي آخر مبارياته الدولية ضد بتسوانا العام الماضي، وسجل 5 أهداف فقط، وصنع هدفين.