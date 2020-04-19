"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بمحطات الصرف الصحى بالقاهرة









قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بالمرور على محطات صرف الصحى القاهرة الجديدة لمتابعة سير الأعمال بها، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة.









وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على الالتزام الكامل لأطقم التشغيل والصيانة للمحطات والعمل دوماً على تطويرها وتسجيل المشكلات أولاً بأول والعمل على حلها.









وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق للالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز المشروعات، مع إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية بمواقع العمل المختلفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.







