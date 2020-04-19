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جهاز 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء ويحيل المخالفين للنيابة العسكرية

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة مخالفة بناء بالقطعة  51 المجاورة 2 بالحى الثامن بالمدينة، وذلك ضمن جهود أجهزة المدن الجديدة لمنع مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفات البناء على الفور، وإحالة  المخالفين للنيابه العسكرية، حيث تمثلت المخالفة في صب غرف سطح زائدة بالمخالفة للتراخيص، مؤكداً استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة بصفة يومية  بكافة الأحياء، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون.




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