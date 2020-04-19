"الغد" يهنئ الأقباط بعيد القيامة: المصريون على قلب رجل واحد

بعث المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين الحزب بمحافظة بالجيزة، ببرقيه تهنئه إلى قداسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وقال مساعد رئيس الغد في برقيته، أتقدم بخالص التهنئة الى قداسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الأخوة الأقباط وجموع المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وأن يظل المصريين جميعهم على قلب رجلًا واحد في مواجهة قوى الشر والظلام.





ووجه المهندس خالد جمال الدين، التحية إلى قداسه البابا تواضروس والى جموع الأقباط لمواقفهم الثابت تجاه قضايا الوحده الوطنيه، وتأكيدهم للجميع بأن جميع المصريين يعيشون على أرض الكنانه دون تفرقه وتفهمهم للفتن التى حاول البعض ان ينشرها بين قطبي الأمة.





وأكد جمال الدين، أن وحده واصطفاف المصريين ووقوفهم خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة، كانت السبب الرئيسي في إجهاض كافة المخططات الخبيثة والحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.





وتحتفل الطوائف المسيحية المختلفة من الكاثوليك والبروتستانت التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح أو عيد القيامة، اليوم الأحد (12 أبريل 2020)، أما طائفة المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بالعيد في يوم الأحد 19 من الشهر الجاري.





وعيد القيامة من أكبر الأعياد التي يحتفل بها المسيحيين، ويكون موعد عيد القيامة، بكل عام من 22 مارس حتى 25 أبريل، بالنسبة للمسيحيين الغربيين، أم عن المسيحيين الشرقيين فيكون في الفترة بين 4 أبريل حتى 8 مايو.





ويقوم المسيحيون في تلك المناسبة بالاحتفال بالسيد المسيح، عيسى عليه السلام، وصعوده بين الأموات عند ثالث يوم، ويعرف باسم عيد الفصح أيضًا، بسبب تزامنه مع عيد الفصح لدى اليهود، حيث يوافق اليوم الرابع عشر من الشهور العبرية.



