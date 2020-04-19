ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 171

بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل 171 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء صباح اليوم الأحد، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقد أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا خلال آخر 24 ساعة بـ158 حالة جديدة، ووصل إلى 13362.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، أن 156 مريضا في حالة خطرة، و109 منهم موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 3546 شخصا.

ويذكر أن فيروس كورونا لايزال يتفشى بوتائر متصاعدة في بلدة دير الأسد العربية بشمال إسرائيل، والتي قررت الحكومة أمس فرض إغلاق عام عليها لمدة أسبوع.

ونقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم، سجلت في هذه البلدة التي يقطنها أكثر من 12 ألف نسمة خلال اليوم الأخير 19 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ بذلك العدد الإجمالي 89 حالة إصابة، أي ثاني أكبر معدل إصابات بالنسبة لعدد السكان في البلاد، بعد بلدة بني براك التي يقيم فيها يهود أرثوذوكس.