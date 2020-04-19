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تفاصيل جولة رئيس الوزراء في العاصمة الإدراية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:33 ص
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
الفجر
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجولة، عدد من المسئولين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف التأكد من سير العمل بالمشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد أثناء العمل.

وتفقد مدبولي، الحي الحكومي، وفي مقدمته مقر رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 90٪؜.

واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمقار الرسمية ومباني الخدمات بالحي الحكومي، والذي سيضم إلى جانب مقر مجلس الوزراء، مجلس النواب، والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.

كما تفقد مدبولي، عددًا من أدوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته، مؤكدًا ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية، والداخلية.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء العاصمة الإدارية

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