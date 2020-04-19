إيهاب توفيق يهنئ محبيه باقتراب حلول شهر رمضان

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حرص الفنان إيهاب توفيق على تهنئة الأمة الإسلامية والعرببة بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر إيهاب توفيق مقطع فيديو جديد له،قال فيه :"بسم الله الرحمن الرحيم،كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة إن شاء الله،وعلى كل الأمة العربية والإسلامية،بتمنالكم كل الخير في شهر رمضان".



وفي سياق آخر،انتهى الفنان إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"هو فين"، يتعاون فيها مع الشاعر محمد جمعة،وهي من ألحان مصطفي قمر،وتوزيع حميد الشاعري ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر"اليوتيوب".



والجدير بالذكر أن،إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم"أبويا وأمي"،على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي،ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.



