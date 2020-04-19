بريماني ينتقد إجبار الشركة المصرية للمواطنين على صرف سلع مجهولة المصدر

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الممارسات المخالفة التي تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة.





وأوضح فؤاد، في طلبه، اليوم الأحد، أن هناك بعض الممارسات المخالفة التي تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، تمثلت هذه الممارسات في إجبار المواطنين أثناء صرف السلع التموينية لهم على صرف أصناف محددة رديئة الجودة ليست ضمن منظومة التموين.





وتابع فؤاد:" كما أن هذه المنتجات مجهولة المصدر وغير متداولة في السوق مثل منتجات شاي تسمى ( الموازين - الأسرة السعيدة - توب تي - مستر تي ) ومنتجات سمن نباتي تسمى ( سافوري )، لافتا إلى أن هذه الممارسات المخالفة تتم بجميع إدارات بيع المصرية للجملة بالمحافظات وفروع نصف الجملة وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ وبقالات السلع التموينية وهو ما أدى إلى استياء كافة المواطنين المتعاملين مع الشركة بسبب الجودة السيئة للمنتجات والتي يتم إجبارهم على صرفها رغم كونها خارج منظومة التموين.





واستطرد عضو مجلس النواب، أنه نظرا للمخالفات التي تتم داخل الشركة، ونظرًا لشكاوى المواطنين المتعاملين معها، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن دور الرقابة على هذه الشركة وعلى السلع التي تقوم الشركة بصرفها، مطالبا سرعة مناقشة طلب الإحاطة باللجنة النوعية المختصة واتخاذ ما يلزم تجاهه.





وتعد الشركة واحدة من شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية.





تأسست الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية طبقا للقانون 203 لسنة 1991.





رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة، يبلغ المدفوع منه 2.4 مليار جنيه مصري، وتتولى الشركة من خلال شركاتها التابعة، إستثمار أموالها كما يكون لها، وعند الإقتضاء قد تقوم بالإستثمار بنفسها ويبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه مصري.





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