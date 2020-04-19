رسالة من أمير الكويت إلى المواطنين العائدين من الخارج

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، المواطنين العائدين من الخارج إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي.

وقال أمير الكويت، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "ننسق لتسريع عودة مواطنينا من الخارج قبل حلول شهر رمضان".

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق، شفاء 33 شخصا من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 258 حالة.

وق أكد وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس، الماضي، موافقتها على اقتراح كويتي بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.