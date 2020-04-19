مدير خدمات الدم: حجم التبرعات انخفض

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية: إن العالم كله يمر بمرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن مصر تراهن على وعي المصريين بخطورة الوضع.





وأشار "سراج الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن حجم التبرعات بالدم انخفض بسبب قلة معدلات حركة المواطنين في الشارع، فضلا على أنهم يتخوفون من التوجه لمنشأت طبية بسبب الوضع الحالي.





وأكد أنهم يتخذون كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المتبرع، وعدم نقل أي عدوى له.





وأضاف أنهم نفذوا خطة لتوفير احتياطي من أكياس الدم منذ بداية ظهور جائحة الكورونا، حتى شهر رمضان، منوها بأن هناك مرضى حياتهم مرتبطة بالتبرع بالدم سواء هناك أزمة كورونا أو لا، منوها بأنهم توقعوا قلة الطلب على الدم بسبب وقت الحظر، ولكن لم تقل بالصورة المتوقعة.



