Advertisements

مدير خدمات الدم: حجم التبرعات انخفض

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:42 ص
تبرع بالدم - أرشيفية
تبرع بالدم - أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية: إن العالم كله يمر بمرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن مصر تراهن على وعي المصريين بخطورة الوضع.

وأشار "سراج الدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن حجم التبرعات بالدم انخفض بسبب قلة معدلات حركة المواطنين في الشارع، فضلا على أنهم يتخوفون من التوجه لمنشأت طبية بسبب الوضع الحالي.

وأكد أنهم يتخذون كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المتبرع، وعدم نقل أي عدوى له.

وأضاف أنهم نفذوا خطة لتوفير احتياطي من أكياس الدم منذ بداية ظهور جائحة الكورونا، حتى شهر رمضان، منوها بأن هناك مرضى حياتهم مرتبطة بالتبرع بالدم سواء هناك أزمة كورونا أو لا، منوها بأنهم توقعوا قلة الطلب على الدم بسبب وقت الحظر، ولكن لم تقل بالصورة المتوقعة.

تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.

تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

اجتماع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة العدوي مستشفى زايد آل نهيان لمكافحة كورونا كوفيد - 19 تمي الامديد الأطقم الطبية

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعتين و 29 دقيقة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

10:55 ص

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم