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إعلان نتائج مسابقة "عين شمس تبتكر"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
أعلنت جامعة عين شمس أسماء الفائزين في مسابقة عبن شمس تبتكر والتي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub؛ تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي تعد المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الجامعة وتهدف إلى خلق مجتمع بناء وتحفيز الابتكار بين طلاب الجامعة والفئات الأخرى المشاركة.

وقد تم الإعلان عن المسابقة في شهر يناير الماضي. وتتكون من محورين: محور الأفكار، ومحور الشركات الناشئة. وقد تقدم للمسابقة نحو 170 مشارك من طلاب وخريجين وباحثين.

وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية تم عقد عدد من ورش العمل والتدريبات في مجالات عدة مثل التسويق والإدارة المالية؛ وذلك من أجل تحسين جودة المشاركات وتنمية المهارات اللازمة لتأهيل المشاركين للتصفيات. وقد تمت التصفيات على ثلاث مراحل شارك فيها مجموعة محكمين من خبراء السوق. 

وكان السبت الموافق 18 من إبريل 2020 هو اليوم الأخير في المسابقة والذي تضمن عددا من الندوات والمناقشات تمت عن طريق الإنترنت وذلك تزامنا مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. 

وقد ناقش خبراء السوق والمختصون موضوعات مختلفة متعلقة بالابتكار وريادة الأعمال. كما قامت لجنة التحكيم باختيار الفائزين في المسابقة والتي يقدر إجمالي جوائزها بمبلغ ١٥٢ ألف جنيه مصري موزعة على الفائزين وقد اعلن ا.د ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub عن الفائزين وهم:
محور الأفكار: 
المركز الأول فريق Taka 
المركز الثاني فريق Hovr

محور ريادة الأعمال: 
المركز الأول فريق Choroida 
والمركز الثاني فريق Lendor 
والمركز الثالث فريق Vexls

أعلى معدل لوفيات كورونا

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

3032 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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