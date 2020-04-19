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برلماني: خطوات قوية لتأمين العاملين في المشروعات القومية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:44 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
دينا إبراهيم
قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سير وانتظام العمل فى المشروعات القومية فى ظل الأزمة الراهنة يؤكد أن الدولة المصرية دولة مؤسسات، وأن هناك خطوات استباقية للحفاظ على العاملين فى هذه المشروعات القومية، وفى نفس الوقت الانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمنى الموضوع لها، وهذا لن يتحقق سوي فى وجود مؤسسات قوية ودولة قادرة على البناء والتوعية فى نفس الوقت.

ولفت أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان له، اليوم الأحد، إلي أن هناك عدد من الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها فى مواقع عمل المشروعات القومية، جميعها يؤكد الحرص على صحة المواطنين، سواء من خلال التعقيم المستمر للموقع والعاملين، التعقيم المستمر للمكاتب ودورات المياة، تعقيم سكن العمال بصورة دورية، التأكد من إلتزام العاملين بالمواقع بالإجراءات الوقائية، وتجهيز المنتجات لاستقبال الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الوزارات المختصة بشأن إتخاذ هذه الإجراءات الوقائية حيال العاملين، وفى نفس الوقت الحرص على استمرار العمل فى المشروعات القومية وفقا للخطة المتبعة، مؤكدا أن الوعى هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة فيروس كورونا، وهذا ما تحرص عليه كافة مؤسسات الدولة، ولابد أن ينعكس على المواطنين بجميع فئاتهم.

تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

اجتماع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

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