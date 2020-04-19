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اليونسكو تدعو شعوب العالم لمتابعة "اكتشف مصر من بيتك"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
قامت مصر منذ بدء الأزمة السياحية التي ضربت العالم بسبب انتشار فيرس كورونا، بإطلاق مبادرة عبر شبكات الإنترنت، وذلك كي لا ينقطع التواصل مع شعوب العالم، وجاءت المبادرة تحت شعار اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome#. 

وجاءت أولى تلك الحملات في جولات الواقع الافتراضي التي أطلقتها الوزارة والتي بلغت 9 جولات في تسع أماكن أثرية ما بين مصري قديم، وقبطي وإسلامي ويهودي، كما أصدرت الوزارة عدد من الفيديوهات الإرشادية من داخل المتحف المصري في التحرير. 

ومن ناحيتها، دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية عبر متابعة مبادرة وزارة السياحة والآثار والتي انطلقت أوائل شهر أبريل الجاري وجاءت دعوة اليونسكو في تغريدة نشرتها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وأشادت منظمة اليونسكو في تغريدتها بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ علي صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج الي الثقافة.

أعلى معدل لوفيات كورونا

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

3032 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
اليونسكو تدعو شعوب العالم لمتابعة "اكتشف مصر من بيتك"
اليونسكو تدعو شعوب العالم لمتابعة "اكتشف مصر من بيتك"

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