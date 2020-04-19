مصرع وإصابة طفلين دهستهما سيارة ببني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، بعزبة دوس، التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف صدمتهما سيارة "فان باص" عن طريق الخطأ في أثناء قيامهما باللهو بالشارع أمام منزليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بطفلين بعزبة دوس التابعة لقرية أبسوج، دائرة مركز الفشن، ما نتج عنه وفاة طفل وإصابة طفلة.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة "فان باص" بالطفلان، عن طريق الخطأ في أثناء قيامهما باللهو بالشارع أمام منزليهما وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث لفظ الطفل "ك. ث" 4 سنوات مصرعه فور وصوله، وأصيب الطفلة "ف. ر" 3 سنوات، وتم إسعافها بالمستشفى.





وقام "خالد. س" 35 سنة، سائق السيارة، مقيم قرية صفط العرفا، بتسليم نفسه لمركز شرطة الفشن، وأمام الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، أكد حدوث الواقعة واصطدامه بالطفلين، عن طريق الخطأ، في أثناء محاولته الدوران بالسيارة بأحد شوارع العزبة، محل الواقعة.





وتم التحفظ على سائق السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة صّرحت بدفن جثة الطفل المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.



