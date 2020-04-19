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مصرع وإصابة طفلين دهستهما سيارة ببني سويف

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:48 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
لقي طفل مصرعه وأصيب آخر، بعزبة دوس، التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف صدمتهما سيارة "فان باص" عن طريق الخطأ في أثناء قيامهما باللهو بالشارع أمام منزليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بطفلين بعزبة دوس التابعة لقرية أبسوج، دائرة مركز الفشن، ما نتج عنه وفاة طفل وإصابة طفلة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة "فان باص" بالطفلان، عن طريق الخطأ في أثناء قيامهما باللهو بالشارع أمام منزليهما وتم نقلهما إلى مستشفى الفشن المركزي، حيث لفظ الطفل "ك. ث" 4 سنوات مصرعه فور وصوله، وأصيب الطفلة "ف. ر" 3 سنوات، وتم إسعافها بالمستشفى.

وقام "خالد. س" 35 سنة، سائق السيارة، مقيم قرية صفط العرفا، بتسليم نفسه لمركز شرطة الفشن، وأمام الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، أكد حدوث الواقعة واصطدامه بالطفلين، عن طريق الخطأ، في أثناء محاولته الدوران بالسيارة بأحد شوارع العزبة، محل الواقعة.

وتم التحفظ على سائق السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة صّرحت بدفن جثة الطفل المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.

تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

اجتماع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

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