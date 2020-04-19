"حلم يوسف" يحصد جائزة لجنة التحكيم في إبداع 8



واشار الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية ان هذا التصميم لبوابة الكترونية تقوم بتعقيم الشخص الكترونيا بمجر د المرور من خلالها وهي تعد نموذج اولى للبوابة الالكترونية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع ومساهمة في الاجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات الدولة وتحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

شهد جولة التفقد الدكتور فرج خضاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد علي اسماعيل رئيس قسم الهندسة الكهربائية وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب القائمين على تنفيذ المشروع.

وقد تم تجربة البوابة وتشغيلها وسوف يتم تسليمها للجامعة للاستفادة بها وقد طالب رئيس الجامعة الطلاب والكلية بالاستمرار في العمل لتوفير عدد من البوابات لاستخدامها بالجامعة. واشار الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية ان هذا التصميم لبوابة الكترونية تقوم بتعقيم الشخص الكترونيا بمجر د المرور من خلالها وهي تعد نموذج اولى للبوابة الالكترونية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع ومساهمة في الاجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات الدولة وتحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن حصول فريق منتخب مسرح الجامعة علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي حلم يوسف فى مهرجان ابداع ٨ الخاصة بوزاره الشباب والرياضة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الطالبة إيريني نجيب سليمان بالفرقة الثالثة بكليه التربيه بقنا حصلت علي جائزة لجنه التحكيم الخاصة فى مجال العروض المسرحية عن عرض حلم يوسف.كما قال الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة استطاعت الحصول على مراكز متقدمة في الموسم الثامن من مهرجان ابداع ٨ الخاصة بوزارة الشباب والرياضة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأشار رئيس الجامعة الى حصول الطالبة اية خميس مسعود بالفرقة الرابعة بكلية الاثار على المركز الثاني في مجال المراسل التليفزيوني وحصول الطالبة ماري شهيد راشد بالفرقة الثالثة بكلية الآداب على مركز أفضل غناء عن عرض مسرحية حلم يوسف.وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الى فوز عبير محمود أبو المجد الفرقة الثانية بكلية الحقوق على أفضل ممثله ثانيه في مجال العروض المسرحية عن عرض حلم يوسف.وفي سياق آخر قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم متابعة اعمال تصميم وتنفيذ لأول مرة النموذج الاول لبوابة تعقيم الكترونية قام بتصميمها اعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة.واشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بهذا العمل الابتكاري والذي يعد نجاح لكلية الهندسة في إطار قيام الجامعة بدور من أدوارها الأساسية في خدمة المجتمع.ويأتي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وجامعة جنوب الوادي وتؤكد على خبرة ووعى الجامعة في الابتكار والعطاء والمساهمة في تقديم افكار ابتكارية جديدة من خلال الخبرات العلمية والفنية المتوفرة بجامعة جنوب الوادي وزيادة الوعي والحس الوطني لدى الطلاب للمشاركة في خدمة الوطن في وقت الأزمات.