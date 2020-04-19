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بشرى تطرح البوسترات الرسمية لمسلسل "القمر آخر الدنيا"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة بشرى على التواصل الدائم مع محبيها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


نشرت بشرى مجموعة صور لـ مسلسل"القمر آخر الدنيا"،وعلقت الصور قائلة:" البوسترات الرسمية لمسلسل القمر آخر الدنيا لرمضان ٢٠٢٠ تأليف ثناء هاشم،درامانورج عبير سليمان،إنتاج شركة ستارز ميديا المنتجة شيرين مجدي،إخراج المخرج تامر حمزة موسيقى تصويرية محمد شاشو". 

وتجسد بشرى خلال الأحداث دور أم لولدين،وتدور أحداث مسلسل "القمر آخر الدنيا" في إطار اجتماعي رومانسي، والمسلسل بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف،ليلى عز العرب، هدى الأتربي، عمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

وفي سياق آخر،تشارك بشرى في السباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الإذاعي"بليز يا انجليز" مع الفنان أحمد عز. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى الدرامية مسلسل "عوالم خفية"،وهو بطولة عادل إمام، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، أسامة عباس، هبة مجدي، طارق صبري، وهو من إخراج رامي إمام.


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