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خالد العناني: صندوق أزمات لدعم العاملين في السياحة بكل فئاتهم
الأحد 19/أبريل/2020 - 11:59 ص
حسام زيدان
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن قطاع السياحة هو قطاع خاص في الأساس، وعندما يوقف أصحاب رؤوس الأموال التدفقات، يقومون بشكل تلقائي بتسريح العمالة التي لديهم.
وتابع "العناني" في تصريحات إلى "الفجر"، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لإعانة هذا القطاع، كي لا نفقد العمالة التي تعمل به، حيث أنفقت مبالغا بشكل فوري لدعم العاملين في قطاع السياحة، وكذلك قامت الدولة بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية وكل استحققات الغاز والكهرباء والمياه من المؤسسات السياحية حتى لا تقوم بتسريح العمالة.
وأضاف، "أطلقنا صندوقين لدعم هذا القطاع الأول والذي وافق عليه مجلس الوزراء بالفعل، وهو صندوق الإنفاق على الترويج وعلى تحفيز الطيران ورفع كفاءة الأماكن السياحية والأثرية، استعدادًا لما بعد الأزمة".
وأوضح "العناني" أن "الصندوق الثاني والذي يتم إنشاؤه للمرة الأولى، هو صندوق الأزمات السياحية، وسيكون مخصصا لكل العاملين في قطاع السياحة، والذين يتم تسريحهم مع كل أزمة تحدث، وهو التسريح الذي يتسبب في خسارة تخسر الدولة لملايين بعد ذلك، بسبب تسريح العمالة المدربة.
وأشار إلى أن هذا الصندوق سيكون لدعم كل فئات العاملين في المؤسسات والمنشآت الفندقية وكل العاملين في القطاع السياحي بكل فروعهم، بما في ذلك المرشدين السياحيين.
واختتم تصريحه قائلًا، "ذلك حتى لا يتعرض العامل في كل أزمة سياحية لخطر التسريح، وسوف يشارك الجميع في هذا الصندوق سواء الدولة أو القطاع الخاص أو الفرد نفسه".
تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.
تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
اجتماع مع الأطقم الطبية
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.
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