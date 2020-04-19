خالد العناني: صندوق أزمات لدعم العاملين في السياحة بكل فئاتهم

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن قطاع السياحة هو قطاع خاص في الأساس، وعندما يوقف أصحاب رؤوس الأموال التدفقات، يقومون بشكل تلقائي بتسريح العمالة التي لديهم.





وتابع "العناني" في تصريحات إلى "الفجر"، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لإعانة هذا القطاع، كي لا نفقد العمالة التي تعمل به، حيث أنفقت مبالغا بشكل فوري لدعم العاملين في قطاع السياحة، وكذلك قامت الدولة بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية وكل استحققات الغاز والكهرباء والمياه من المؤسسات السياحية حتى لا تقوم بتسريح العمالة.





وأضاف، "أطلقنا صندوقين لدعم هذا القطاع الأول والذي وافق عليه مجلس الوزراء بالفعل، وهو صندوق الإنفاق على الترويج وعلى تحفيز الطيران ورفع كفاءة الأماكن السياحية والأثرية، استعدادًا لما بعد الأزمة".





وأوضح "العناني" أن "الصندوق الثاني والذي يتم إنشاؤه للمرة الأولى، هو صندوق الأزمات السياحية، وسيكون مخصصا لكل العاملين في قطاع السياحة، والذين يتم تسريحهم مع كل أزمة تحدث، وهو التسريح الذي يتسبب في خسارة تخسر الدولة لملايين بعد ذلك، بسبب تسريح العمالة المدربة.





وأشار إلى أن هذا الصندوق سيكون لدعم كل فئات العاملين في المؤسسات والمنشآت الفندقية وكل العاملين في القطاع السياحي بكل فروعهم، بما في ذلك المرشدين السياحيين.





واختتم تصريحه قائلًا، "ذلك حتى لا يتعرض العامل في كل أزمة سياحية لخطر التسريح، وسوف يشارك الجميع في هذا الصندوق سواء الدولة أو القطاع الخاص أو الفرد نفسه".



