ضبط 5.5 طن فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

تمكنت إدارة التموين بمحافظة الجيرة، من ضبط 5.5 طن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، بمصانع ومخازن بأوسيم والوراق.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء وإدارتي الطب البيطري والتموين، بالمتابعة المستمرة للسلع المقدمة للمواطنين في أجازة يوم شم النسيم.





وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين بدءا من اليوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم تحسباً لعدم خروج المواطنين والذهاب الي البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين.





وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافه والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.





وأكد محافظ الجيزة ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب الى المراسي النيلية أو الحدائق والمتنزهات أو الخروج للشوارع او الميادين في تجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وناشد المحافظ مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





أعلى معدل لوفيات كورونا





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.





3032 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.



