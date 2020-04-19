خطوات عمل بحث السياحة الخاص بالمشروع البحثي للصف الخامس الابتدائي 2020

خطوات عمل بحث عن السياحة للصف الخامس



- وضع عنوان البحث مثل السياحة والدخل القومي.



- كتابة مقدمة مكونه بحد أدني من 20 كلمة تضم معلومات عن السياحة بشكل عام.



- وضع عناصر للموضوع مثل "أنواع السياحة، مقاومات السياحة، إلخ".



- يجب أن يزيد موضوع البحث عن 200 كلمة بشكل فقرات متسلسلة.



- يمكن للطالب استخدام ما درس في الرياضيات وحساب نسبة السياح صيفًا وشتاءً مع توضيح أسباب زيادة السياح ونقصهم.



- كتابة بعض الملصقات والإرشادات باللغة العربية والإنجليزية داخل أحد الأشكال الهندسية التي دراستها.



- يكتب الطالب بعض النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها مع السياح والسياحة، بالإضافة إلى كتابة دور الدولة في تنمية السياحة في مصر.



- كتابة "مصادر البحث" والتي تتضمن جميع المعلومات التي تمكن الطالب من الحصول عليها ووضعها في البحث مثل، الكتاب المدرسي، المكتبة الرقمية وغيرها.

تصدر "بحث عن السياحة للصف الخامس"، اليوم محرك بحث جوجل بعد أن بدأ الطلاب في معرفة الخطوات الاسترشادية لإنهاء البحث المطلوب عن السياحة للصف الخامس الابتدائي 2020، بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الغاء الأمتحانات والاكتفاء بالمشروع البحثي والذي يتم رفعه بعد الإنتهاء منه على منصة ادمودو، وذلك كاجراء احترازي من الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة الكثير من الأشخاص حول العالم- نبدأ بوضع الرقم التعريفي الخاص بالطالب والذي يمكنك الحصول علية من مزقع وزارة التربية والتعليم.