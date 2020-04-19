تباطؤ انتشار فيروس كورونا في إسبانيا

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قالت وزارة الصحة في إسبانيا، إن حصيلة القتلى في البلاد من تفشي الفيروس التاجي الجديد ارتفعت الي 410 شخص يوم الأحد، انخفاضا من 565 يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 20453 حالة وفاة في واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي الإجمالي ارتفع إلى 195944 يوم الأحد من 191726 يوم السبت.



وعلي صعيد اخر، قال مسئول كبير فى تايلاند، اليوم الاحد، ان 32 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الاجمالي الى 2765 حالة.



وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع في كوفيد 19، إن هناك 28 حالة جديدة في العاصمة بانكوك. ولم تسجل وفيات جديدة. وقد شهدت تايلاند 47 حالة وفاة بسبب الفيروس الجديد.



وفي وقت سابق، أبلغت تايلاند عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، يوم الخميس، من بينهم مواطن فرنسي عمره 74 عاما.



قال متحدث باسم مركز إدارة CoVID -19 الحكومي إن رجلا تايلنديا عمره 82 عاما توفي أيضا.



وتشمل الحالات الجديدة خمسة تايلانديين عادوا إلى وطنهم من إندونيسيا، كانوا قد سافروا إلى مقاطعة جنوب سولاويزي لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.



أبلغت تايلاند عن 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض في يناير.

