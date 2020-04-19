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شيماء سيف تقصف جبهة ريهام سعيد بعد منشورها المسيء لها

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:10 م
شيماء سيف
شيماء سيف
هبة أحمد
قامت الفنانة شيماء سيف بالرد على تصريحات الفنانة ريهام سعيد بأنها إذا لجأت لانقاص وزنها لن تتمكن من العمل في مجال التمثيل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت شيماء منشورًا قالت فيه:"الافيه الحلو بيطلع من اللسان مش من الكرش، وسرعة البديهة من العقل مش من الخدود".

وتابعت شيماء سيف قائلة:"أما بقى الاستمرارية فى الشغل وحب الناس فدول رزق من عند ربنا ولو الطخن ليه علاقة بيهم يبقى انصحك تطخنى يمكن ينوبك منهم شوية،
بلاش أنا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل" بدل الحدوتة٣"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة سمير غانم،دنيا سمير غانم،هشام ماجد،محمد سلام، بيومي فؤاد.

والجدير بالذكر أن شيماء سيف تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝأحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار،بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل، محمد ثروت.

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