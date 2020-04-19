Advertisements

بارتوميو يواجه تهديدا جديدا في برشلونة

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:09 م
بارتوميو
بارتوميو
أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسبق، أنه يستعد للترشح على مقعد الرئيس في البلوجرانا بالانتخابات المقبلة.

وقال لابورتا في حديث لقناة "غول" في موقع "يوتيوب": "يجب أن نستعيد هيبة النادي، أنا أجمع الناس لتقديم مشروع، أشعر بالحماس أكثر فأكثر".

وتابع المحامي الذي خاض أيضا المعترك السياسي في الإقليم الإسباني المطالب دوما بالاستقلال: "سأقرر في نهاية هذا العام أو العام المقبل".

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو في صيف 2021، لكن إدارته تواجه صعوبات كبيرة وقد استقال ستة من أعضائها أبرزهم نائبه إميلي روسو الذي طالب بانتخابات مبكرة.

كما شهدت أروقة النادي سابقا حملة من قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد المدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال الذي انتقد اللاعبين، لعدم الوقوف مع المدرب المقال أرنستو فالفيردي قبل التعاقد مع كيكي سيتين.

كما وجد النادي نفسه في فبراير الماضي في خضم فضيحة بعد تقارير صحفية عن قيام شركة علاقات عامة يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وسابقين، على غرار ميسي وجيرار بيكيه والمدرب السابق بيب غوارديولا، إضافة إلى مرشحين لانتخابات رئاسة النادي، والوقوف خلف حملة عبر هذه المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي.

وتحدث لابورتا البالغ 58 عاما عن مالية النادي: "برشلونة هو نادي المليارات الثلاثة: مليار من الإيرادات، مليار نفقات ومليار ديون، يجب أن نفكر جيدا كيف نقلب الوضع الاقتصادي غير المستقر للنادي، حيث يبدو أن الإيرادات المتوقعة قد لا يتم الوصول إليها".

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، في فترة ذهبية أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا مرتين، وما يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى أنصاره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة خوان لابورتا بارتوميو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعتين و 28 دقيقة

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

10:55 ص

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم