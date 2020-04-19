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أسبوع ساخن.. الأرصاد تحذر من الطقس

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:21 م
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، والذي نشهد فيه تقلبات جوية، فضلا عن الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى، والذي يصل إلى 11 درجة مئوية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أنه لا يجب أن ننخدع بارتفاع درجات الحرارة في النهار، منوهة بأنه اعتبارا من اليوم سنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة يوم الثلاثاء ستسجل ارتفاع ملحوظ يصل إلى 5 درجات عن الطبيعي في هذا التوقيت من العام، فستسجل القاهرة 32 درجة، وسيستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.

وعن الطقس خلال شهر رمضان، توقعت أن يسود طقس ممتع، وإن حدث ارتفاع في درجات الحرارة سيكون بصورة مؤقتة.

بيان بدرجات الحرارة

وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 28 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمي 23 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمي 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 10 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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