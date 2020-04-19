الصحة الكويتية تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت دولة الكويت اقترحت في وقت سابق، إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وتم اعتماده الاقتراح عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).

كما بحث وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الامن الغذائي.

وأشار بيان وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.