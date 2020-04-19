Advertisements

الصحة الكويتية تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:20 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1915، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت دولة الكويت اقترحت في وقت سابق، إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

 

وتم اعتماده الاقتراح عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).

 

كما بحث وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الامن الغذائي.

 

وأشار بيان وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

 

 وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت الصحة الكويتية إجمالي الإصابات

أخبار تهمك

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مجلس التعاون الخليجي يتخذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"

مجلس الوزراء الكويتي يعلن إغلاق المجمعات التجارية خوفا من كورونا

الإمارات تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

اقتراح كويتي بإنشاء شبكة أمن غذائي موحدة لدول الخليج لمواجهة أزمة كورونا

دول الخليج توافق على إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

10:55 ص

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم