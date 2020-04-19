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انتظام حركة السفن بموانئ قناة السويس.. والحصيلة 31 سفينة

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي ) استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 21 سفينة، وقد تم استقبال عدد 8 سفن أمس حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين. 
 
كما أعلنت ميناء السخنة عن إجمالي حركة السفن التي بلغت 10سفن حيث سجل ميناء السخنة دخول  2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم حمولة 72398طن فحم وعدد 1 سفينة حاويات حمولة 1925 طن ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين. 
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


 

 
 

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