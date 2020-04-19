أمير كرارة يؤجل مشروعه الإذاعى للعام المقبل بسبب "الإختيار"

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قرر الفنان أمير كرارة تأجيل مشروعه الإذاعي، الذى كان من المفترض أن يتم تقديمه في السباق الرمضاني المقبل.



وكان أمير كرارة قد تعاقد على المسلسل الإذاعي خلال الأيام الماضية، إلا أن ضيق الوقت وإنشغاله بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار"جعله لم يتمكن من تقديمه خلال شهر رمضان المقبل،كما أنه اتفق مع الجهة المنتجة على تأجيل العمل إلى العام المقبل،و الاحتفاظ بكافة التفاصيل بين الطرفين،ومن المقرر أن يشهد عام 2021 أول مشروع لأمير كرارة في الإذاعة.



والجدير بالذكر أن أمير كرارة يخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار"،وهو بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، نور محمود، إسلام جمال، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، عصام السقا، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق.