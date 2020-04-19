غرفة الحبوب: زيادة الكميات الموردة من الأرز والمكرونة خلال أبريل

أعلنت غرفة صناعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة زيادة الكميات الموردة من سلع الأرز والمكرونة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أبريل الجارى.





وأكد النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية، والحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، كما تقوم الغرفة بتوريد اى كميات من السلع الاساسية للوزارة مثل الأرز والمكرونة وبأسعار أقل مثيلاتها فى الأسواق الاخرى فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.





من جانبه قال وجدى المشد نائب رئيس الغرفة، انه تم زيادة الكميات الموردة من سلعة المكرونة لوزارة التموين بزيادة 10 آلاف طن ليصل اجمالى الكميات خلال شهر ابريل الجارى الى ما يقرب من 25 الف طن وانه رغم ارتفاع اسعار الدقيق ومستلزمات عناصر الانتاج بنسبه 25% الا انه يتم التوريد بدون اى زيادة فى الأسعار ،كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون اى زيادة ايضا في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر خاصة وأن المخزون يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 4.5 أشهر .

وأشار الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الى دخول 15 شركة جديدة خلال شهر ابريل الجارى لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية بجانب ايضا الكميات التى توردها شعبة الأرز على مدار اربعة اشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل وتصل هذه الكميات الى 95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة ،كما يتم توفير أي كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة الحالية ،حيث يوجد مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021 ،كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020 ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة،

وأكد "شحاته " استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الاف الى 7500 الاف للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 الاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ كما يوجد كميات كبيرة من البقوليات و الخضراوات بالأسواق ،مما يؤدى الى طمأنينة المواطنين من توافر جميع السلع بالأسواق.



