أيرلندا: من غير المرجح أن نسمح بتجمعات كبيرة هذا العام

من غير المرجح أن تسمح السلطات في أيرلندا بتجمعات كبيرة هذا العام وقد يستمر "الحجر" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا في منازلهم لفترة طويلة، حسبما أعلن وزير الصحة الأيرلندي سيمون هاريس يوم الأحد.





وقال "هاريس" لصحيفة "صنداي إندبندنت" في مقابلة: "ما لن يعود بسرعة هو سيناريوهات لا يمكننا فيها الابتعاد اجتماعيًا بأمان"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن للأشخاص أن يكونوا في الحانات المكتظة مرة أخرى طالما أن هذا الفيروس لا يزال معنا ولا يوجد لدينا لقاح أو علاج فعال."





وأعلن كبير الأطباء الطبيين في أيرلندا يوم الخميس، أن الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا قد تم احتواؤها في عموم السكان.





وقد أثار ذلك الآمال في أن تبدأ قيود البقاء في المنزل في التراجع اعتبارًا من 5 مايو.





لكن "هاريس" حذر من أن أي تخفيف للقيود الأكثر حدة سيتم على أساس بطيء وعلى مراحل.





وقال: "أود أن أرى وضعا حيث يمكنك التوسع إلى حد ما في المجالات التي يمكن للناس أن يتجاوزوا منازلهم".





وأوضح: "أنا مدرك لحقيقة أن الحجر الصحي المنزلي قد يظل حقيقة لفترة طويلة من الزمن لأننا نعرف أن الناس، بمجرد بلوغهم سنًا معينة، يصبحون ضعفاء. ولكن هل هناك طريقة آمنة يمكنهم الخروج بها بين الحين والآخر والتنزه؟".





في الوقت الحالي، يمكن للناس فقط الخروج لشراء البقالة أو لممارسة الرياضة البدنية لفترة وجيزة في نطاق 2 كيلومتر من منازلهم. وقد أُمر أكثر من السبعينيات بعدم مغادرة منازلهم.





وقال "هاريس"، إنه يود أن يرى حالة يمكن فيها إعادة فتح المدارس أو إعادة فتحها جزئيًا على الأقل.



