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برشلونة يستعيد لويس سواريز

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:33 م
سواريز
سواريز
الفجر الرياضي

زف لويس سواريز نجم نادي برشلونة مفاجأة سعيد لكل الجماهير الكتالونية خلال توقف النشاط حاليًا، بسبب فيروس كورونا.

 

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سواريز تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في شهر يناير الماضي وبات جاهزا للمشاركة في المباريات فور استئناف النشاط مرة أخرى.

 

وأوضحت أنه قبل عودة المباريات سيحصل برشلونة على 4 أسابيع على الأقل للاستعداد، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإسباني.

 

وأشارت إلى أن سواريز يحتاج إلى أسبوع واحد فقط للعمل مع المعد البدني، ثم سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

 

وقالت الصحيفة إن سواريز لا يشعر بأي إزعاج في موضع الإصابة عند القيام بالتدريبات البدنية في المنزل، كما أنه أجرى عدة محادثات مع الأطباء لمعرفة انطباعاتهم عن حالته، وجاءت جميع الردود إيجابية.

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