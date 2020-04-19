مكتبة الإسكندرية تبث حفل شم النسيم لزوارها عبر الإنترنت

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يُقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا موسيقيًا لفريق "خلطبيطة" وذلك الساعة الرابعة والنصف عصر يوم شم النسيم الموافق 20 إبريل في أولى حفلاته التي تُبَث عبر الإنترنت، كما يُقدِّم أوركسترا المكتبة حفلًا لرباعي وتري يُبَث أيضًا مباشرة عبر الإنترنت في تمام الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل.



يأتي هذا في اطار توسع المكتبة في تقديم انشطتها الثقافية والفنية عبر الانترنت تمشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



على جانب اخر، فازَ، فيلم "فرنكلين" لطلاب قسم الإعلام، بكلية اللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، بالمركز الثاني، خلال مسابقة الأفلام القصيرة، حيث حصل على جائزة ماليه 18 ألف جنيه مصري، وفقا لما أعلنته لجنة التحكيم بمهرجان إبداع في دورته الثامنة.



وفي هذا الصدد، هنأت، اليوم الأحد، الدكتورة عبير رفقي، عميدة كلية اللغة والإعلام في الإسكندرية، الطلاب الفائزين، مؤكدة أنها بصدد إقامة حفلًا لتكريمهم والمشرفين عليهم، بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا الراهنة، تشجيعا لهم، متمنية لجميع طلاب الكلية مزيد من التقدم والازدهار.



ومن جانبها أشارت، الدكتورة بسنت عطية، رئيس قسم الإعلام، إلى أن فيلم "فرنكلين" وثائقي قصير، وتدور أحداثه حول فتاة تشعر بالاختلاف وعدم الانتماء إلى مجتمعها، فتنطلق في رحلة للبحث عن معنى للاختلاف، فتلتقي بـ"رانيا" التي لم يمنعها الكرسي المتحرك عن بث الأمل في نفوس الناس، و"صفوت" الذي يعاني من مشاكل في السمع، ورغم ذلك استجاب إلى حبه المتناهي للمسرح، ثم "لمى" التي تنقلت بين البلاد، فاكتشفت أن ما يحمله القلب من ذكريات سيكون دومًا هو الوطن، لتجد الفتاة في نهاية رحلتها، أن الاختلاف لا يعني بالضرورة الرفض من قبل المجتمع، وإنما هو السر دائمًا في التميز.



والجدير بالذكر؛ أن الفيلم تم إنتاجه خلال شهر مايو عام ٢٠١٩، وشارك في مهرجان "First time filmmaker sessions 2019" بانجلترا التابع لـ"Lift-Off Global Network"، وتم تنفيذ الفيلم تحت إشراف الدكتور عمرو عبد الحميد، وأميرة فؤاد، وجيلان محمود، ومن تنفيذ الطلاب "أريج حمدي، سنا باهي، ميار محمد، نيرة محمود، لبنى سامح، روان رمضان، أمينة أمور، سلمى سامح، أحمد باسم، فرح هاني، وعنود عماد".