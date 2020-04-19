الأهلي يحدد مبلغا خياليا لرحيل جيرالدو

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أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



واستقر مجلس الإدارة، على تحديد مبلغ 2 مليون دولار، من أجل الموافقة على بيعه لأي من الأندية الراغبة في الحصول على توقيعه بالموسم الجديد.



وكلف بيبو، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، بالبحث عن عروض لرحيل اللاعب وتسويقه خارجيًا، بعدما فشل في إقناع المدير الفني بإمكانياته.



ورحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل جيرالدو في انتقالات الصيف القادم لعدم الحاجة إلي جهوده.