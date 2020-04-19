وزير النقل يتفقد المشروع المتكامل للطريق الدائري

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يبلغ طوله 106 كم، وتكلفته 7.3 مليار جنيه، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة.





وتابع الوزير، الكشف الدوري على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع بالكاشف الحراري والالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات ودورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة وأماكن الإقامة بكافة مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب.

كما تابع معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع، حيث تفقد أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي وشاهد أعمال رفع الكمرات على كوبري توسعة النفق وكذلك أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق، ثم تفقد باقي قطاعات المشروع.





ووجه الوزير، إلى ضرورة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى المحدد وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية.