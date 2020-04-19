Advertisements

وزير النقل يتفقد المشروع المتكامل للطريق الدائري

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:09 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الفجر
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يبلغ طوله 106 كم، وتكلفته 7.3 مليار جنيه، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة.

وتابع الوزير، الكشف الدوري على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع بالكاشف الحراري والالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات ودورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة وأماكن الإقامة بكافة مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب.
كما تابع معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع، حيث تفقد أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي وشاهد أعمال رفع الكمرات على كوبري توسعة النفق وكذلك أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق، ثم تفقد باقي قطاعات المشروع.

ووجه الوزير، إلى ضرورة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى المحدد وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، الاستمرار في تنفيذ كل مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين مشيدا بحرص الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير الفجر

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

حتى الأصحاء.. استشارية تغذية تحذر من تناول الأسماك المملحة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحدد مبلغا خياليا لرحيل جيرالدو

منذ أقل من ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

فريق إفريقي يحرج الأهلي والزمالك ويقدم عرضا ضخما لضم نجم الوداد

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"النقل" تبدأ أعمال حفر مشروع توسعة الطريق الدائري بالمنيب (صور)

وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق الدائري

8 حارات.. وزير النقل يزف بشرى لمستخدمي الطريق الدائري

وزير النقل: عمال مواقع مشروعات الطرق يسطرون تاريخا مجيدا

تنفيذ 23.4% من الأعمال المدنية بمشروع القطار المكهرب

تفاصيل تفقد وزير النقل أعمال المرحلة الأولى لطريق "القاهرة ـ أسوان" الغربي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

أستاذ سموم يوضح الطريقة الآمنة لتناول الفسيخ (فيديو)

10:55 ص

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم