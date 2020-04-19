"تحيا مصر" يدعم أسر العمالة غير المنتظمة بلحوم وخضراوات في هذه المحافظات

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: إن الصندوق يطلق اليوم 3 قوافل محملة بالمواد الغذائية واللحوم والخضراوات، ومتجهة إلى أسر العمالة غير المنتظمة في محافظات الفيوم، ودمياط، وسوهاج، حيث ستحصل كل أسرة على 2.5 كيلو من اللحوم، و5 كيلو خضروات.





وأشار "مختار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق يعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها الفرق الطبية في مواجهة فيروس كورونا، فضلا على أنهم يقومون برعاية أسر العمالة غير المنتظمة.





وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنهم قاموا الأسبوع الماضي بتوفير المواد الغذائية لأسر الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل، وأن هدف صندوق هو مساعدة أجهزة الدولة في مواجهة أي ظروف مستجدة، فضلا عن اطلاق مبادرات تنموية بصفة مستمرة.



