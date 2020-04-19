نجم برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع "مارتينيز"

رفض نجم نادي برشلونة الإسباني الدخول في صفقة تبادلية مع لاوتاور مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم البرازيلي آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة إلى قائمة الرافضين ليكون ضمن الصفقة التبادلية مقابل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي.

وقال آرثر خلال تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا فخور بأن اسمي مرتبط بمثل هذه الأندية ذات الشهرة العالمية مثل إنتر ميلان، والذي يمتلك مدربًا رائعا ومجموعة قوية لكن كل تفكيري مع برشلونة فقط، حيث أشعر بالراحة في النادي، وبصراحة أرى أنني سأظل مرتديا قميص البارسا لعدة سنوات".

وأفسد آرثر بذلك القرار مخطط برشلونة، القائم على إقحامه ضمن صفقة انتقال لاوتارو إلى قلعة البلوجرانا، خصوصا أن واعد برشلونة من ضمن أهداف الإنتر الصيفية.