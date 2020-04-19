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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:15 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 19/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || كوريا الجنوبية تخفف بعض قواعد التباعد الاجتماعي

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
مددت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، سياسة التباعد الاجتماعي لمدة 16 يومًا أخرى لكنها عرضت بعض التخفيف للكنائس والتجهيزات الرياضية، حيث أبلغت عن ثماني إصابات جديدة بفيروس التاجي فقط، وهي الأدنى في شهرين.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تباطؤ انتشار فيروس كورونا في إسبانيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
قالت وزارة الصحة في إسبانيا، إن حصيلة القتلى في البلاد من تفشي الفيروس التاجي الجديد ارتفعت الي 410 شخص يوم الأحد، انخفاضا من 565 يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 20453 حالة وفاة في واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات عززت آمال العالم بأنه قادر على كبح فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
قالت صحيفة الوطن الإماراتية، إن دولة الإمارات من الدول القليلة التي تؤكد قدرتها على تحمل الأمانة التاريخية عالمياً بأفضل وجه.

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