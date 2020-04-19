مهلة أمام لجان البرلمان النوعية لإنهاء تقارير موازناتها حتى منتصف يونيو

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستحسم جدول مناقشتها للقطاعات بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" يوم الثلاثاء المقبل.





وأوضح أن اللجان النوعية ستناقش موازنة قطاعاتها بشكل طبيعي كل على حدة، وتم إرسالها إليهم وستمهلهم فترة زمنية أقصاها منتصف يونيو لتسليم تقاريرها للجنة.





ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات له اليوم الأحد، إلى أنه من المحتمل إلقاء وزير المالية محمد معيط، البيان المالي والتخطيطي لمشروع الموازنة العامة يوم الثلاثاء المقبل، بالجلسة العامة.

وأشار إلى أن مناقشة مشروع الموازنة هذه المرة سيكون بشكل مختلف وسيتم الاعتماد على التدقيق في ترتيب الأولويات فقط.





وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة حريصة على إنهاء مناقشتها لمشروع الموازنة في أقرب وقت ممكن نظرا للظروف الراهنة واستثنائية المشهد وسيتم التركيز على وزارات لها علاقة بأزمة كورونا بشكل مباشر مثل الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.





يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان تنعقد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون الطوارئ وعدد من التشريعات الهامة الآخرى بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.





رئيس البرلمان يكلف بمراعاة الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا





وكلف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.





وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة النواب، فقد تقرر إتاحة أثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامس، حيث تم تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.





وأضاف "فوزي"، سيكون متاحا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.



