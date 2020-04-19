ريال مدريد ينسحب من صفقة هاري كين

قرر نادي ريال مدريد الإسباني الانسحاب من صفقة هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد قرر الانسحاب من التعاقد مع هاري كين بسبب طلبات توتنهام المالية للتخلي عن اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يريد حوالي 200 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن كين، في حين يرى ريال مدريد صعوبة دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة الحالية لذلك يخطط لتوفير هذا المبلغ من أجل إنفاقه على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في صيف 2021.