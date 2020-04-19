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دولة عربية تخفف حظر التجول خلال شهر رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:18 م
حظر تجول
حظر تجول
وكالات

قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، رفع حظر التجول خلال شهر رمضان من 6 صباحا لغاية 7 مساء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأعلنت السلطات العراقية، بعد التشاور مع خلية الأزمة الصحية، رفع حظر التجوال بشكل جزئي لجميع القطاعات، من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء اعتبارا اليوم الأحد، مضيفة أنها قررت كذلك استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والإنشائية والحالات الطارئة.

 

وأوضحت السلطات العراقية، أن حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي، يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية، مشيرة إلى السماح بحركة العجلات الكبيرة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الإنشائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا.

 

وأوضحت الخلية، فيما يتعلق بالعمل في الدوائر الحكومية، أنه سيكون بنسبة 25 % من الكوادر، لافتة إلى استمرار غلق المطاعم و"الكافيهات" وقاعات المناسبات وسرادقات العزاء ومنع سير سيارات النقل العام، فضلا عن استمرار غلق المساجد ودور العبادة والالتزام الكامل بمنع التجمعات داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن لا يزيد التجمع عن 10 أشخاص.

 

وقد قررت السلطات المحلية فى محافظة نينوى العراقية، تمديد حظر التجوال فى المحافظة، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال رئيس خلية الأزمة بالمحافظة نجم الجبوري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "القرار يشمل غلق المنافذ بشكل كامل طيلة مدة الحظر".

 

وسجلت السلطات الصحية العراقية، 48 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا. وأعلنت دائرة صحة كربلاء، مُغادرة 88 شخصاً ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به.

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