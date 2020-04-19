غدا.. إجازة رسمية لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بوزارة التموين

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمنح إجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، بمناسبة أعياد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 20-4-2020





كما قر الوزير إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.





ويشهد يومى الأحد الاثنين من الأسبوع الجارى إجازة رسمية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة واحتفالات شم النسيم.



