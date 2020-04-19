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غدا.. إجازة رسمية لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بوزارة التموين

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
 أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمنح إجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، بمناسبة أعياد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 20-4-2020

كما قر الوزير إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.

ويشهد يومى الأحد الاثنين من الأسبوع الجارى إجازة رسمية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة واحتفالات شم النسيم.

 واتخذت الحكومة اجراءات مشددة لمنع الاحتفالات والتجمعات في يوم شم النسيم ومنها اغلاق الحدائق والمتنزهات العامة وغلق الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية التي قد يذهب إليها المواطينن في مثل هذا اليوم.

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