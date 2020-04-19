وزير النقل يكشف تفاصيل تطوير الطريق الدائري

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يبلغ طوله 106 كم، وتكلفته 7.3 مليار جنيه، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة.





وقال المهندس كامل الوزير: إن تطوير الطريق الدائري يهدف إلى التوسع ورفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.



