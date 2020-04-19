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وزير النقل يكشف تفاصيل تطوير الطريق الدائري

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:24 م
وزير النقل
وزير النقل
الفجر
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يبلغ طوله 106 كم، وتكلفته 7.3 مليار جنيه، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة.

وقال المهندس كامل الوزير: إن تطوير الطريق الدائري يهدف إلى التوسع ورفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأكد أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه".

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